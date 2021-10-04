Андрей Бочкарёв: Центр хронических болезней планируется открыть на территории ММК в Сколково в 2023 году

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4 октября 2021, 11:35

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство Центра хронических болезней планируется завершить на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколково в конце 2023 года.



«Проект израильской клиники «Хадасса» на территории ММК в Сколково продолжает активно развиваться. В августе этого года здесь открылся второй, Терапевтический корпус клиники, и уже создается проект следующего здания – Центра хронических болезней. Завершение строительства и открытие центра для первых посетителей запланировано на конец 2023 года», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, новый шестиэтажный корпус площадью около 14,0 тыс. кв. метров сможет принимать до 16,5 тыс. пациентов в год.



«Здесь расположатся дневной и круглосуточный стационары, отделение для немобильных пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, отделение стационарной общей реабилитации, детское отделение для детей с орфанными заболеваниями. Центр будет специализироваться на паллиативной и гериатрической помощи, сестринском уходе, психотерапии и медицинской реабилитации», – добавил Ильдар Хайруллин, генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера.



Он также отметил, что в центре будут организованы залы для групповых занятий физкультурой, йогой и медитацией, помещения для физиотерапии, арт-терапии и эрготерапии.



Напомним, что в рамках проекта ММК в Сколково планируется строительство медицинских объектов общей площадью порядка 860 тыс. кв. метров.







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