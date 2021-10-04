Беларусь не войдет в состав США, а в России проиндексируют зарплаты чиновников. Резонансные новости недели

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4 октября 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Кто заказывает музыку, тот с дедушкой и танцует



Не прошло и месяца с момента встречи президентов России и Беларуси, на которой были согласованы 28 «дорожных карт» по интеграции двух стран, как Александр Лукашенко отметился интересным высказыванием.



«Что касается вхождения Беларуси в состав США, Великобритании или России - это абсолютная глупость…», – заявил Лукашенко.



«Это выдумка коллективного Запада»,- добавил он.



Президент Беларуси пояснил, что в случае с Россией, имеется ввиду создание двумя независимыми государствами Союза, который будет «сильнее унитарного». Напомним, что по итогам последней встречи Путина и Лукашенко, российской стороной в качестве поддержки Беларуси были утверждены новые кредиты общей суммой в 630-640 млн долларов.





В России могут сократить расходы на здравоохранение и социальную сферу



На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2022 год. Согласно этому документу, финансирование системы здравоохранения планируется сократить на 117 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом.



Помимо этого, предполагается сокращение расходов на «социальную политику» на 371 млрд руб. Расходы по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» могут урезать на 152 млрд руб. Предполагается сокращение финансирования космической деятельности на 40 млрд руб. Авиапрому могут выделить 42,3 млрд руб. вместо 113,2 млрд. Расходы по госпрограмме «экономическое развитие и инновационная экономика» скорее всего составят 123,5 млрд рублей вместо 694,3 млрд.





Чем меньше пенсионеров, тем выше зарплаты у чиновников



Среди предложений, внесенных в Госдуму правительством России, значится возобновление индексаций зарплат госслужащих. Индексация на 4% запланирована с 1 октября 2022-го до 2024 года включительно, и коснется всех категорий работников федеральных госучреждений, судей, прокурорских работников, сотрудников СК и некоторых других чиновников.



Учитывая тот факт, что даже по официальным данным, уровень годовой инфляции уже сейчас благополучно перевалил за отметку 7%, предполагаемая прибавка чиновникам – так себе. Но не будем забывать и о том, что ранее правительство РФ отказало в индексации работающим пенсионерам. От слова «совсем».



Тем временем Пенсионный фонд России представил проект бюджета, в котором учитывается сокращение числа пенсионеров в стране почти на 400 тысяч человек в нынешнем году и на 326 тысяч в 2022-м.





Илон Маск и кинокосмос России



Пятого октября на космодроме Байконур должен состоятся запуск корабля «Союз МС-19». В состав экипажа войдут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они планируют снять первый в истории художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов».



Неделю назад глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о намерении пригласить на запуск корабля известных американских предпринимателей.



«Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса», - заявил он 25 сентября.



На днях стало известно, что ни от одного из упомянутых и связанных с космической деятельностью американских бизнесменов ответа на приглашение главы «Роскосмоса» не поступило.





В Челябинской области двоечников кормили бесплатной шаурмой



В Миассе разгневанные родители школьников нагрянули в одно из местных кафе. Дело в том, что владельцы заведения устроили акцию, согласно которой получивший в школе двойку ребенок имеет право на бесплатные шаурму и лимонад. Для этого ему достаточно продемонстрировать на кассе плохую оценку. Родители школьников возмутились тем, что правила акции мотивируют детей учиться как можно хуже.



«Идея была такая: ты получаешь двойку, заказываешь у нас шаву, поел — и у тебя появляется настрой на учебу. Вчера приходили родители, обвиняли нас в том, что мы демотивируем людей. Это их право. Они могут думать, как хотят, но у нас всё совершенно по-другому», - рассказали в кафе челябинскому изданию 74.RU.



Сообщается, что акция завершилась в последний день сентября.





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