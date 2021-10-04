Павел Грачев рассказал о риске исчерпания золота в России

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4 октября 2021, 10:46 Турана Гулиева,

Фото: pixabay.com

В интервью РБК глава крупнейшей в стране золотодобывающей компании заговорил о ближайшем исчерпании золота в России.

По его словам с дефицитом компании могут столкнуться уже через 10-20 лет.

Как сказал бизнесмен, запасы золота в России составляют около 8 тысяч тонн, а в год используется 330 тонн металла.

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