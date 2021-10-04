Аргументы Недели Общество 13+

Павел Грачев рассказал о риске исчерпания золота в России

, 10:46 ,

Павел Грачев рассказал о риске исчерпания золота в России
Фото: pixabay.com

В интервью РБК глава крупнейшей в стране золотодобывающей компании заговорил о ближайшем исчерпании золота в России.

По его словам с дефицитом компании могут столкнуться уже через 10-20 лет.

Как сказал бизнесмен, запасы золота в России составляют около 8 тысяч тонн, а в год используется 330 тонн металла.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны

Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала бывшего министра иностранных дел, главу правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиду сотым премьер-министром страны. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Криминал