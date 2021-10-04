Аргументы Недели Общество 13+

Сотрудники полиции нашли паспорта погибших при крушении вертолета в Подмосковье

, 10:30 ,

Сотрудники полиции нашли паспорта погибших при крушении вертолета в Подмосковье
Фото: МЧС РФ

На месте крушения вертолета «Робинсон» сотрудниками полиции были найдены паспорта.

Опираясь на документы были выявлены 21-летний Семен Садков из Соликамска и 21-летняя Христиана Кисель из Березняков (Пермский край). Однако процедура опознания тел еще не проведена. Судя по всему пара совершала романтический полет.

Третьим погибшим оказался пилот вертолета Александр Шапочкин.

Вертолет потерпел крушение в воскресенье, около 20 часов, упав в районе детского городка ЗИЛ. Погибли три человека. Причина крушения не установлена.

Сотрудники полиции нашли паспорта погибших при крушении вертолета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны

Бывший глава МИД Японии Фумио Кисида избран новым премьер-министром страны

Нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала бывшего министра иностранных дел, главу правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиду сотым премьер-министром страны. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Криминал