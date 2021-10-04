Сотрудники полиции нашли паспорта погибших при крушении вертолета в Подмосковье

На месте крушения вертолета «Робинсон» сотрудниками полиции были найдены паспорта.
Опираясь на документы были выявлены 21-летний Семен Садков из Соликамска и 21-летняя Христиана Кисель из Березняков (Пермский край). Однако процедура опознания тел еще не проведена. Судя по всему пара совершала романтический полет.
Третьим погибшим оказался пилот вертолета Александр Шапочкин.
Вертолет потерпел крушение в воскресенье, около 20 часов, упав в районе детского городка ЗИЛ. Погибли три человека. Причина крушения не установлена.
Сотрудники полиции нашли паспорта погибших при крушении вертолета.
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