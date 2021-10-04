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«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на некоторые продукты в Подмосковье после предупреждения ФАС

, 10:24 Источник: ФАС

«Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на некоторые продукты в Подмосковье после предупреждения ФАС
магазин, фото: pixabay.com

Торговые сети «Пятерочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» снизили цены на продукты в Московской области. Об том сообщили в понедельник, 4 октября, на сайте Федеральной Антимонопольной службе (ФАС).

«После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение»,- говорится в тексте.

Отмечается, что в настоящий момент стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует.

Напомним, что в сентябре ФАС выдала торговым сетям «Пятерочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье, срок исполнения предупреждений - 10 дней.

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