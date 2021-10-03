Переводчица Дарья Мандрова рассказала об особенности работы во время встречи Путина и Байдена в Женеве

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3 октября 2021, 19:32

MFA Russia, globallookpress.com

Переводчица, второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Дарья Мандрова представляла себе, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Байденом вызовет ажиотаж, но не представляла, насколько будет сложно работать. Особенно Мандрову удивил хаос.

Об особенностях работы в Женеве на российско-американском саммите в июне минувшего лета переводчик из МИД рассказала ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По воспоминанию Дарьи, возникший хаос удивил всех. По её признанию, "ажиотаж сильнее больше всего усложняет работу переводчика".

Дарья Мандрова рассказала, что члены делегации США якобы пытались упорядочить работу журналистов, но в действительности их громкие голоса серьезно мешали президентам работать. Им пришлось наблюдать за хаосом, который возник в дверях, через которые проталкивались репортеры.

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