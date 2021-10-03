Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: «Ковид все прогнозы обманывает»

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3 октября 2021, 17:25

Денис Проценко, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. В больнице в Коммунарке под руководством Проценко в одной из первых в России весной 2020 года начали лечить пациентов с ковидом. Проценко сам переболел инфекционным заболеванием.

На вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» Павла Зарубина ожидается

ли этой осенью волна коронавируса такой же сильной, как в прошлом году, главврач ответил: «Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим». «Работаем. Поехали работать дальше», — сказал Денис Проценко.

По данным оперштаба на 3 октября, в России за сутки выявили 25 769 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки у нас подтверждены 890 смертей пациентов с COVID-19. Это максимальный суточный летальный исход пациентов с коронавирусом в период пандемии.

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