Латвийский преподаватель пожелала всем невакцинированным умереть

Аргументы Недели → Общество 13+

3 октября 2021, 17:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Видимо, коронавирус затуманил окончательно разум части населения Латвии. Преподаватель Видземского университетского колледжа и общественный деятель Инесе Вайвере пожелала всем невакцинированным побыстрее умереть.

Это совершенно серьезно!

«Время от времени меня спрашивают, не знаю ли я, будет ли введен «локдаун». Наконец я придумала ответ: «Надеюсь, что эти невакцинированные быстро умрут в больнице, тогда система не зависнет». Это ведь тоже выход»,- написала в социальных сетях г-жа Вайвере.

Кстати, «дебелая» дама была в восторге, когда латвийцы стали высказывать свое негативное отношение к таким пожеланиям.

Я думаю, что теперь международному сообществу и людям доброй воли понятно, кто преподает (в основном) в латвийских образовательных заведениях! То, что в годы независимости латвийское образование скатилось ниже «плинтуса» - без сомнений! Почему же молодежь повально уезжает за границу учиться? А при приеме на работу, особенно на государственную службу, ценятся зарубежные ВУЗы, колледжи и т.д. Конечно, остались еще профессионалы старой школы, на которых все и держится, но с каждым годом их все меньше, меньше, меньше….

А на смену приходят вот такие «вайвере», которые даже не понимают, как им на духовном уровне обернется такое пожелание! То, что дама глупа – факт! Озлобленна – факт! И мне кажется, что человек тяготеет к сатанизму…. Уж больно внешне смахивает на персонаж из мультиков о нечистой силе…

Но это мое мнение! Другой вопрос: а как человек с таким подходом может работать с молодым поколением? Если она «проповедует» смерть, негатив, злобу?

Давайте порассуждаем!!! А если все же правоохранительные органы Латвии заинтересуются ее постом, то что??? Уверена, данная дама пойдет «на попятную»: мол, вы же меня не так поняли!!! Такое частенько происходит в Латвии у подобных особей…. Это свойства менталитета многих латышей. Особенно, из «хуторов»: нет четкой позиции, нет смелых идей, что хозяин «велел», то и выполнять будут, даже если в ущерб себе! Но, а как только получат должность и приличные деньги, то свои первородные корни просто забывают – хозяева стали. Вот и могут желать людям смерти, обирать народ, унижать людей….

Как отнеслись к подобному высказыванию латвийцы?

«Эта дама не близкая родня бездельнику Домбраве? Хуторской Рейх в тупой башке!»

«Умственные способности на нуле. Что тут скажешь еще!»

«А если эту женщину за «ухо» взять, то как быстро она в штаны «покладет». Латышка, одним словом».

«А кто ее до этого поста знал? Простите, р@а лошадиная… Может только мычать и хрюкать. Нацистка?»

«Удивительно! Сколько мерзости полезло из людей!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости