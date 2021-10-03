Президент Латвии предлагает ввести новые должности в правительстве

Аргументы Недели → Общество 13+

3 октября 2021, 15:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии грядут перемены: президент страны Эгилс Левитс предложил внести изменения в закон устройства Кабинета министров. Что это значит?

Президент Эгилс Левитс считает, что Латвия, как современное европейское государство должна реагировать быстро и четко на процессы, которые происходят в стране. Увы, нынешняя система госуправления не справляется с «поставленной задачей», и в связи с этим нужны перемены: глава государства подготовил законодательную инициативу, которая предусматривает изменения в законе об устройстве Кабинета министров.

Получается, что в скором времени Кабинет министров «разрастется»? А деньги где же взять?

Балтийское Бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к экс-министру благосостояния Латвии, депутату Сейма Рамоне Петравичи:

«Возможно, что и произойдут изменения в Кабинете министров… Буквально на днях г-н Левитс пригласил на встречу руководителей семи фракций. Я присутствовала на данной встрече. Президент Латвии, действительно, предложил законодательную инициативу, которая внесет изменения в состав, устройство Кабинета министров. Что это значит? Г-н Левитс считает, что нынешняя система, которая имеет ограниченные сферы ответственности министерств не может управлять теми сферами общественной жизни, где необходимо эффективное сотрудничество нескольких министерств. К таким сферам относятся демография, семейная политика, вопросы информационного пространства, права детей, инвалидов, зеленый курс, коммуникационные технологии… А решением этих вопросов могли бы заниматься госминистры, которых бы назначили на все время полномочий правительства… Да, я понимаю, что такая «модель» уже существует в Европейском Союзе и, возможно, она хороша тогда, когда есть деньги! Я думаю, что у нас нет таких больших денег на подобные новшества. Я поделилась своими мыслями с президентом и с представителями фракций: возьмем, например, «отдел» демографии…. В Латвии рождаемость падает! Факт. Конечно, это связано с финансами, обеспечением детей, наличием работы у родителей, условиями жизни…. Можно перечислять долго. Как конкретно увеличить рождаемость? Как решить в положительную сторону демографический вопрос? Хорошо, будет новый министр и что? От этого, например, пособия на детей увеличатся? Условия жизни станут лучше? Работа у родителей появится? У нас сейчас очень незавидная ситуация с малоимущими, многодетными семьями, инвалидами, пенсионерами…. И пока достойно мы не можем решить этот вопрос! Создание постов для новых министров – расходы! Огромные расходы. Мы можем себе это позволить сейчас? Г-н президент считает, что эти изменения нужно ввести сейчас на «перспективу». Но, например, три года обратно уже рассматривался подобный вопрос о назначении «ответственного» за вопросы демографии… Был конкретный кандидат, потрачено много денег… И вновь мы возвращаемся к подобным вопросам. Повторяю, когда есть деньги, то можно вводить изменения, но у нас их нет в том количестве, в котором это необходимо. Такие изменения, возможно, вступят после следующих парламентских выборов, но это может «образовать» определенные долги! Я считаю, что нужно «разбираться» с нынешней системой Кабинета министров – менять ее структуру. Например, некоторые вышеперечисленные «области» объединить с разными, уже существующими министерствами, а не создавать новые посты. Мне президент ответил, что при этих нововведениях на посты будут назначены специалисты…. Простите, а кто тогда сейчас заседает в правительстве? Тогда следует менять всех? Я думаю, что нам следует подумать о том, как сократить министров, а не решать вопрос «увеличения»! Есть важные и очень актуальные вопросы: как мы сможем сейчас компенсировать пенсионерам, малоимущим, инвалидам финансы за непомерные цены на электричество, отопления? Вы подумайте, в каких долгах будут люди! Вот, что мы должны решить в первую очередь. Это мое мнение!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости