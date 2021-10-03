Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что число умерших от COVID-19 в США в 700 000 человек является ужасающим

В Белом доме рассматривают общее число летальных исходов зараженных COVID-19 пациентов как “ужасающее”. Такое заявление первого октября сделала в ходе брифинга пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.
Речь идет о 700 000 смертей. Псаки подчеркнула, что американские власти помогли спасти жизни сотен граждан, поскольку в стране удалось вакцинировать 78% населения.
Пресс-секретарь сказала: “Это трагичное, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии”. Ранее от газеты The New York Times поступила информация о том, что в США за весь период пандемии умерли порядка 700 000 носителей коронавируса. Подчеркивалось, что среди скончавшихся в последние месяцы было много тех, кто вакцину не получал.
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