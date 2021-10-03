Врач из Германии Тюреджи предрекла пандемии COVID-19 еще пару лет «жизни»

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3 октября 2021, 13:49 Источник: mk.ru

pixabay.com

Немецкий врач и предприниматель Озлем Тюреджи, являющаяся соучредителем биотехнологической компании BioNTech, озвучила прогноз по будущему пандемии COVID-19.

Отметим, что именно специалисты BioNTech разработали первую на планете одобренную вакцину на основе РНК против коронавирусной инфекции. Тюреджи отметила, что люди не должны жить и при этом все время бояться коронавируса. По ее мнению, инфекция сохранится еще года два. Соответствующая информация появилась на страницах турецкого издания Daily Sabah.

Кроме того, Тюреджи заявила, что новый коронавирус “начал становиться управляемым”. Она добавила, что BioNTech и далее предстоит наблюдать за новыми вариантами коронавируса, а препарат Pfizer-BioNTech может не обеспечить защиту от ряда штаммов, которые будут появляться в дальнейшем.

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