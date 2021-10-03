Врач–диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде яблок

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3 октября 2021, 11:04

фото: pixabay.com

Яблоко — фрукт, содержащий витамины, полифенолы, биофлавоноиды, кверцетин — вещество, которое укрепляет сосуды и снимает воспаления. В яблоках есть клетчатка - пектин, способный выводить излишки холестерина, токсины, эндотоксины.

Яблоки можно есть не только свежие и печеные, их можно заготовить - сушить. В сушеных яблоках возрастает количество калия и минералов. Яблоки можно замораживать, в замороженных продуктах сохраняется значительно большее количество витаминов и микро- и макроэлементов.

Но есть свежие яблоки полезно не всем. Врач–диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с повреждением желудочно-кишечного тракта яблоки нужно есть с осторожностью, а некоторым вообще не есть — или только в запечённом виде,- передаёт RT. Также диетолог призвала диабетиков с осторожностью есть сладкие яблоки, поскольку, как и любой сладкий плод, они содержат сахарозу.

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