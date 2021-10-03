В Сбербанке считают украинский город Днепр столицей телефонного мошенничества

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3 октября 2021, 10:09

фото: pixabay.com

В Сбербанке определили город Днепр на Украине столицей телефонного мошенничества. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что в этом украинском городе организованы сотни колл-центров.

По словам Кузнецова, Киев - столица Украины, а Днепр - сегодня столица телефонного мошенничества.

Зампред правления Сбербанка раскрыл, что в конце 2020 года эксперты определили в Днепре около тысячи колл-центров, в которых действовали мошенники.

Кузнецов рассказал, что сейчас из Днепра работает около 150 колл-центров, которые изменили схему мошенничества, совершают звонки якобы от правоохранителей, а раньше названивали и представлялись сотрудниками безопасности банка.

Он отметил, что по отношению к клиентам Сбербанка количество случаев телефонного мошенничества сократилось вдвое, но в других банках фиксируется прирост.

Как объяснил Кузнецов, телефонные мошенники переключились от одних клиентов к другим.

Сбербанк фиксирует ежедневно несколько тысяч звонков злоумышленников. По словам банкира, примерно половина россиян на звонки мошенников не реагирует, но 1% клиентов банка отвечают мошенникам, общаются с ними и переводят денежные средства.

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