Ученые выявили способность новых мутаций COVID-19 передаваться воздушно-капельным путем на большие расстояния

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3 октября 2021, 09:39

фото: pixabay.com

Ученые выявили способность новых мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 передаваться воздушно-капельным путем на большие расстояния. Исследователи сравнили альфа-штамм и первую версию COVID-19. Оказалось, что у альфа-штамма в два раза выше способность передаваться по воздуху и распространялся на большие расстояния.

Ученые также заключили, что для заражения альфа-штаммом достаточно меньшей дозы, чем первоначальным вариантом коронавируса.

На сегодняшний день ученые доказали, что коронавирусная инфекция нового типа распространяется двумя способами: через аэрозоли, образующиеся при дыхании и разговоре, и через капли слюны, падающие на пол. Авторы опубликованного на bioRxiv исследования установили, что альфа-штамм с большей вероятностью способен передаваться посредством аэрозолей.

Вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института не исключает, что дельта-штамм может заражать еще легче, чем альфа-вариант.

Об исследовании американских ученых написала газета The New York Times со ссылкой на два исследования, опубликованных в научном журнале Clinical Inflectional Diseases и на портале препринтов bioRxiv.

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