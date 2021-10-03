В Хабаровском крае пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

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3 октября 2021, 09:21 Источник: dvnovosti.ru

фото с места аварии, vk.com/khv_dtp

В Хабаровской крае в ночь на среду пассажирский автобус DAEWΟΟ кoмпaнии «Пять звeзд»,попал в ДТП. По предварительной информации, пострадали 12 человек. У пассажиров травмы различной степени тяжести. У пятилетнего ребенка - черепно-мозговая травма.

По уточненным данным региональной прокуратуры, автобус рейса с. Богородское – г. Хабаровск перевернулся на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в районе п. Иннокентьевка Нанайского района.

В результате аварии 12 человек обратились за медицинской помощью в больницу села Троицкое.

После получения первой помощи девять пострадавших перевезены в ККБ-2. Трое госпитализированы. Ночью, после ДТП три человека самостоятельно приехали в Хабаровск. Их осмотрели врачи ККБ-2, стационарное лечение пассажирам не понадобилось.

По предварительной информации, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением транспортного средства. Всего в автобусе находились 30 человек.

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