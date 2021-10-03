Россиянка Мария Кабельникова погибла на горном массиве Дурмитор в Черногории

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3 октября 2021, 09:02 Источник: РЕН-ТВ

Черногория, фото из соцсети Вконтакте Марии Кабельниковой

Российская туристка Мария Кабельникова в субботу погибла в Черногории на горном массиве Дурмитор между Велики-Меджед и Мали-Меджед (Большой Медведь и Маленький Медведь). Сигнал о происшествии в горах поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112.

Представители Горной службы спасения (GSS) Черногории сообщили о падении туристки из России Марии Кабельниковой в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед. Тело россиянки перевозили десять сотрудников GSS и трое членов Службы защиты Жабляка.

За несколько часов до трагедии россиянка опубликовала в социальных сетях фотографию и пожелала всем своим друзьям доброго утра.

Друг Марии Амор Эльбогдади подружился в девушкой в России на курсах по изучению английского языка. На тот момент она работала фотографом. Они были постоянно были на связи, Амор знал, что Мария собирается в горы с подругой. Эльбогдади вчера получил утром приветствие от подруги, в через час узнал о ее гибели. Амору позвонил друг Марии узнать номера телефонов ее родителей, полиция не могла до них дозвониться, - передает РЕН-ТВ.

Мария Кабельникова любила горы, любила Черногорию. В ее соцсетях много фото из этой страны на Адриатическом море.

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