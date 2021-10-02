В Латвии небывалое нашествие медведей

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2 октября 2021, 21:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация в Латвии с медведями стала пугать латвийцев: косолапые днем и ночью промышляют вблизи домов горожан. Конечно, речь идет не о центральных городах Латвии, но и в районах жителям не очень спокойно от такого соседства.

Владелец одного из домов в Валкском крае (граница с Эстонией) рассказывал, что к нему в сад частного дома забрался медведь, чтобы полакомиться сливами. Интересно, что медведи совершенно не боятся людей, а это тревожный знак. Более того, они не пугаются ни выстрелов, ни криков: просто отбегают на 20 метров и спокойно возвращаются позже



И это не единичный случай: Валкский район Латвии практически стал «домом» для медведей: косолапые наведываются сюда регулярно. Возможно, их привлекают контейнеры с мусором. Местное самоуправление предложили запирать контейнеры в сараях, но, увы, не помогает… Мишки легко выламывают двери в сараях и вытаскивают «мусорник» во двор. Для жителей милейшие создания стали реальной угрозой.



Что же делать?



А ответа, увы, нет! Дело в том, что в Латвии бурые медведи находятся под охраной: их не то, что отстреливать, их отпугивать можно только с разрешения Управления охраны природы.



«С каждым годом медведей в нашем крае становится все больше. Точную цифру уже никто назвать не может. Самоуправление района не может действовать самостоятельно: нужно согласование с Управлением охраны природы Латвии. Мы сделали запрос и получили ответ, что можно только отпугивать медведей. Другие действия – запрещены!» - заявил представитель краевой думы Валкского края Армандс Крауклис.



В связи с нашествием медведей в Латвии появилась шутка – не иначе, как десант Путина прибыл!

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