В Одинцово задержаны сын и сноха пенсионеров, обнаруженных мертвыми

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2 октября 2021, 21:31 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Московской области в Одинцовском городском округе задержаны сын и сноха пенсионеров, мумифицированные тела которых 30 сентября были обнаружены в автомобиле и на лестничном переходе в одном из многоквартирных домов в городе Одинцово.

По данным СКР, в минувшую среду года в полицию города Одинцово поступила информация об обнаружении двух мумифицированных тел мужчины и женщины.

Тело женщины обнаружено в кузове автомобиля «Газель», припаркованного у дома по ул. Садовая г. Одинцово, а тело мужчины было спрятано в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.

В ближайшее время мужчина 1990 г.р. и его супруга 1989 г.р. будут доставлены к следователю на допрос для выяснения и уточнения всех обстоятельств смерти родителей мужчины.

Причина смерти пары пока не установлена.

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