Захарова считает, что права журналистов будут соблюдаться в Белоруссии в соответствии с международными нормами

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2 октября 2021, 19:59

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

В России полагают, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Доступ к сайту газеты "Комсомольская правда в Беларуси" был заблокирован в среду. В Мининформации Белоруссии объяснили, что решение принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности". Издание разбирается в ситуации и обещало внести поправки.

Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии издания. "Мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", - сказала дипломат.

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