Никита Джигурда – Иосифу Пригожину: «Лучше прослыть городским сумасшедшим, чем трусом и подлецом»

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2 октября 2021, 19:15 Оксана Шкода, Журналист

Конфликт между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым, а также ставшим на сторону лидера группировки «Ленинград» артистом Никитой Джигурдой набирает обороты. Так, спустя несколько дней Иосиф Пригожин ответил на предложение Никиты Джигурды сразиться на ринге. В эксклюзивном комментарии журналистам 5-tv.ru он не пожалел крепких слов в адрес Джигурды, который ответил ему через «АН».

Ответ Иосифа Пригожина не содержал согласия по поводу поединка: продюсер предпочёл «съехать» с темы дуэли высказыванием, что, мол, эпатажного шоумена нужно поместить в психиатрическую клинику, «чтобы он своим хрипловатым дерьмовым голосом не портил ауру».

«Скажу так: когда Пригожин молчит, он умнее выглядит. Но когда он начинает что-то говорить, у меня складывается впечатление, что в его палату в психушке провели интернет и дали ему воспользоваться мобильной связью. Такой ответ Пригожина я не засчитываю: если ты мужик, а не тряпка, то встретимся на ринге! Где я не только разнесу тебе челюсть, но и лично покажу соответствующие справки от психиатра и нарколога, согласно которым я не нуждаюсь ни в психбольнице, ни в наркодиспансере. А вот травматолог тебе, Йося, после нашей встречи понадобится на 100%», – заявил Никита Джигурда «АН», подчеркнув, что «лучше прослыть городским сумасшедшим, чем трусом и подлецом, коим является Пригожин».

«Я уже это говорил, и повторю ещё раз: Пригожин – ссыкло, и я отвечаю за свои слова. А он, как выходец с Кавказа, стало быть, должен понимать, что отвечать за сказанное – это важно. Поэтому пусть ответит за свои слова, сказанные и в адрес Сергея Шнурова, и в мой адрес. Пригожин должен понять и принять тот факт, что сам по себе он – никто, пыль дорожная. Этот персонаж раскрутился на замечательной певице Валерии, которой звёздную карьеру в своё время обеспечил Александр Шульгин. Но никак не сам Пригожин: из него продюсер, как из дерьма пуля – все его проекты очень быстро затухают», – прокомментировал «АН» Никита Джигурда.

Отметим, что конфликт Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуровым тянется с весны 2020 года. Тогда продюсер пожаловался на бедственное положение артистов в период так называемой пандемии, что, мол, им не хватает государственной поддержки. Сергей Шнуров высмеял слова Пригожина, а затем и его супругу – певицу Валерию. С тех пор они периодически публично обмениваются «любезностями», при этом продюсер часто жалуется, что лидер «Ленинграда» над ним глумится. Недавно Пригожин вызвал Шнурова на ринг. Собственно, в этот момент в их конфликте и появился третий фигурант – Никита Джигурда, «вписавшийся» за Шнурова.

К слову, Иосиф Пригожин считает, что оба его визави обустроили конфликтную ситуацию из желания подогреть интерес к собственным персонам, что выглядит не очень неубедительно, поскольку Шнуров и Джигурда в рекламе особо не нуждаются. Кстати, сам Шнуров и вовсе недоступен для каких-либо комментариев по поводу разразившегося скандала.

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