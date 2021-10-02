Рига: за неуважение к памятнику Свободы мужчина оштрафован на 1000 евро

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2 октября 2021, 19:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Многострадальный памятник Свободы в Ригу, увы, вновь «оскорблен»: некий мужчина решил сжечь бумажный пакет прямо на монументе. К счастью правоохранительные органы были «на чеку!»

До финиша хулиган «не добежал» - его задержали стражи правопорядка. Беседовать с полицейскими мужчина отказался, но ругался добре. Штраф за вопиющие неуважение к памятнику Свободы составил 1000 евро.

Видимо, такое наказание дебошира не устроило, и он продолжил хулиганить: выждав пару часов, он появился около городского украшения «RIGA», что находится возле памятника Свободы, где попытался перевернуть каждую из букв, но безуспешно. Когда хулиган дошел до буквы «I», он обнаружил, что может передвигать ее… Увы, буква упала, но зацепила голову мужчины. Разумеется, кровоточащая рана была обеспечена хулигану. Сейчас дебошир находится в больницы и имеет два штрафа за правонарушение и хулиганство.

Если честно, то я восхищена резвостью латвийских правоохранительных органов: прямо «развели» сыскную деятельность! А вот реальных преступников, которые поджигают машины, избивают людей на улицах, вырывают сумки…. Они, видимо, полиции без надобности. Это же люди, а не памятник Свободы…

Интересно, памятник обычно ставят после смерти… Получается, что свобода в Латвии умерла?

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