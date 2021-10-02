Советские генералы нецензурно ругали Сталина

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2 октября 2021, 18:52 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Отцу всех времен и народов» Иосифу Сталину периодически доводилось читать записи домашних разговоров его подчиненных. «Прослушки» на многое открывали ему глаза.



В 1947 году Сталин ознакомился с записью разговоров, где Герой СССР генерал-полковник Василий Гордов, откровенничавший в домашней обстановке, говорил о голоде в деревне: «народ умирает», «едят кошек, собак, крыс», а в газетах «сплошной обман». «Все построено на взятках, — говорил отправленный в отставку Гордов и восклицал: — За границей с безработными лучше обращаются, чем у нас с генералами!».



Гордов вспомнил и о минутах слабодушия Сталина, когда немцы вышли к Волге: «А почему я должен идти к Сталину и унижаться перед… (далее следуют похабные выражения в адрес товарища Сталина)… Я говорю — каким он был… (оскорбительное выражение), когда вызвал меня для назначения… (оскорбительное выражение), плачет, сидит жалкий такой. И пойду я к нему теперь? Что — я должен пойти и унизиться до предела, сказать: «Виноват во всем, я предан вам до мозга костей», когда это неправда. Я же видеть его не могу, дышать с ним одним воздухом не могу!»



Вскоре Василия Гордова арестовали, а в августе 1950 года он был расстрелян.



В июне 1946-го Георгию Жукову были выдвинуты очень серьезные обвинения: «что у него есть высказывания против правительства, что он преувеличивает свою роль в войне, делает вид, что все победы связаны с ним, дает интервью в иностранную печать». Его сняли с должностей Главкома Сухопутных войск и заместителя министра Вооруженных Сил.



От более серьезной кары Жукова защитили выступившие в его поддержку маршалы Конев, Рыбалко, Соколовский и Рокоссовский. Тем временем министр госбезопасности Абакумов продолжил подслушивать и подсматривать.



В 1947-м Жукова исключили из кандидатов в члены ЦК, а в феврале 1948-го отправили в Свердловск командовать Уральским военным округом. Один из приближенных Жукова, генерал Телегин, подписал признание: «Обычным явлением у нас были антисоветские анекдоты, в которых дискредитировалась партия, советское правительство и лично Сталин».



После войны в окружении Жукова поговаривали как уже о решенном деле, будто Сталин уступит ему должность министра Вооруженных Сил. Но Сталин выбрал Булганина.



В своей опале Жуков винил исключительно Булганина, полагая, что тот «нашептывает» на него Сталину. Но Жуков говорил и о самом Иосифе Виссарионовиче: «Я раньше думал, что Сталин принципиальный человек, а он слушает, что ему говорят его приближенные. Ему кто-нибудь что скажет, и он верит. Вот ему про меня сказали, и я в немилости. Ну, … с ними, пусть теперь другие повоюют!»



В марте 1950-го Сталин внезапно проявил милость и маршала выбрали депутатом Верховного Совета СССР. Лишь после смерти Сталина Жуков снова вернулся из Свердловска в Кремль. Он был назначен первым замом министра обороны, и принял активное участие в аресте Берии. В 1955 году Жуков занял должность, на которую его прочили еще в 1946-м. Он стал министром обороны. Но ненадолго…





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