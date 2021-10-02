В Челябинске появилась площадка для выгула собак

Территория для питомцев находится в Советском районе.
Челябинск продолжает меняться в лучшую сторону. Для людей уже обустроено несколько замечательных мест, где можно провести досуг всей семьей.
В это же время решается вопрос с выгулом четвероногих друзей. В Советском районе, вдоль улицы Доватора, появилась площадка для собак. Территорию, облюбованную владельцами псов, привели в должный вид, установив скамейки, навесы от дождя, тамбуры. Как сообщает сайт «Вечерний Челябинск», в планах асфальтирование дорожек и установка освещения.
Еще одна благоустроенная для животных территория вскоре будет открыта в Металлургическом районе, в парке «Металлург». Власти обещают установить там специальные барьеры для дрессировки, препятствия и горки. А также владельцы собак найдут здесь специальные урны, чтобы можно было убрать за своим питомцем.
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