В Департаменте здравоохранения Москвы предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок

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2 октября 2021, 16:26

фото: pixabay.com

Россиян предупредили, что мошенники стали пытаться красть деньги граждан под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от коронавирусной инфекции COVID-19 к социальной или банковской карте.

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал предупреждение о новом виде мошенничества на своем сайте.

Если человек оказывается с такой ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя сообщать личные данные.

В департаменте напомнили, что QR-код — это самостоятельный элемент, который не требует привязки к банковским картам людей, привившихся от коронавирусной инфекции нового типа.

Сотрудники сферы здравоохранения не звонят с предложениями привязать QR-код к социальной или банковской карте.

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