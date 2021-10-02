Власти Чувашии готовят введение системы QR-пропусков в республике

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2 октября 2021, 15:15 Источник: РБК

Олег Николаев, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Власти Чувашии готовятся к введению в республике с 10 октября системы QR-пропусков для посещения заведений общественного питания. Глава Чувашии Олег Николаев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 поручил к этому времени отработать и организовать все необходимые мероприятия.

Министр экономического развития республики Дмитрий Краснов рассказал, что в настоящее время механизм использования QR-кодов отрабатывают в заведениях общепита, которые находятся в Доме правительства и в администрациях Чебоксар и Новочебоксарска.

По словам главы регионального МЭР, все заведения общепита смогут создавать зоны, свободные от COVID-19. Краснов отметил, что на сайте ведомства появился соответствующий реестр.

Олег Николаев 29 сентября обещал разработать решение, чтобы допускать в учреждения культуры и на досуговые мероприятия только граждан с сертификатом о вакцинации. Среди новых требований также будет обязательная вакцинация более 70% сотрудников заведений общепита, столовые, кафе и рестораны должны будут организовать проверку у посетителей температуры, QR-кодов и сертификатов о вакцинации.

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