«Я люблю быть один, но при этом стараюсь не быть одиноким»: Киану Ривзу 57 лет

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2 октября 2021, 12:40 Наталья Полянская

Фото: globallookpress.com

Сегодня известному канадскому актёру, кинопродюсеру и музыканту Киану Ривзу исполняется 57 лет. Ривз больше всего известен по таким фильмам, как: «Дракула», «Адвокат дьявола» и, конечно же, «Матрица».



Киану Чарльз Ривз родился 2 сентября 1964 в Ливане. Его отец был бывшим уголовником, он отсидел срок на Гавайях по обвинению в продаже наркотиков. Отец бросил семью, когда Кивну было три года. Мальчик часто переезжал с матерью. Они жили в Австралии, Нью-Йорке и Торонто. Воспитанием Ривза занимались няньки. Учился мальчик плохо и сменил 4 школы, особенно страдало его поведение. Киану занимался хоккеем и мечтал стать хоккеистом. Также юноша подрабатывал в качестве актёра.



С девяти лет он играл в разных театральных постановках. После чего сыграл в комедийном сериале. Киану появился в фильме «Молодая кровь», «На берегу реки» и «Вечная песня». С 1990 годов актер начинает сниматься в высокобюджетных фильмах, таких как: «На гребне волны» и «Дракула».



В двухтысячные годы Ривз получает положительные отзывы о своих многочисленных ролях. Он снимается в «Матрице», фильме «Помутнение» и «Короли улиц». Актёр часто получает главные роли в кинокартинах.



В 2010 году самой известной картиной с его участием стал фильм «Джон Уик». В феврале 2020 года начались съемки четвертого фильма серии «Матрица». В фильме Киану исполняет роль Нео снова.



Киану Ривз никогда не был женат. У него была девушка киноактриса Дженнифер Сайм, в их отношениях родилась мертворождённая дочь, после чего Сайм погибла в автокатастрофе. Но в 2019 году стало известно о новых отношениях Киану Ривза с художницей Александрой Грант.

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