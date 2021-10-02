«Всякую роль надо пережить как событие своей жизни, иначе — чепуха»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова

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2 октября 2021, 12:28 Наталья Полянская

Фото: кадр из фильма "Джентельмены удачи"

Прошло ровно 95 лет со дня рождения советского и российского актёра театра кино, народного артиста Евгения Леонова.



Евгений Павлович Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Его отец был инженером, а мать домохозяйкой. Евгений был вторым ребенком в семье. Они жили в коммунальной квартире, занимая две маленькие комнаты.



Евгений учился в Московской средней школе. Его артистичность и актёрские данные приметили ещё когда мальчишка был в четвёртом классе. Один режиссёр как раз подыскивал смешного пухлого мальчишку для съёмок в фильме. С 5 класса он ходил в драмкружок.



Он устроился учеником токаря на авиазаводе. После чего поступил в авиационный приборостроительный техникум. Но на третьем курсе юноша ушёл и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии.



С 1948 года он выступал на сцене московского драматического театра Станиславского. А с 1968 он стал актёром московского театра Маяковского.



Его кинокарьера началась в 1948 году. Свою популярность он обрёл после выхода на экраны фильма «Полосатый рейс». После чего он снялся в таких фильмах, как: «Убить дракона», «Осенний марафон» и «Обыкновенное чудо».



У Леонова была супруга Ванда Леонова. Её не стало 13 мая 2021 года.

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