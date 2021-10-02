Аргументы Недели → Общество 13+

2 октября 2021, 12:04 Екатерина Максимова,

Фото из открытых источников

Вот мы и добрались до высших планет. Высшие планеты влияют уже на целое поколение, например, сегодняшний наш герой, бунтарь и революционер Уран, проходит весь Зодиак за 84 года! И соответственно в каждом знаке живет около 7 лет. То есть людей, родившихся в этот временной промежуток, объединяет определенное мышление. Именно мышление, потому что Уран это про озарение, вспышку информации, прорыв сознания.



Высшей эта планета называется еще и потому, что согласно древнему астрологическому знанию, является следующей, высшей октавой Меркурия. «Как это октавой, при чем тут музицирование», - скажите вы? Сейчас поясню. Это как в музыке, когда есть октава, там 7 нот, каждая имеет самобытный звук, но вот начинается новая и там тоже есть до, но уже выше по звучанию. Она не хуже и не лучше, просто имеет другую вибрацию! То же самое и с планетами. В каждой планетарной октаве семь планет, заканчивает их Сатурн, а начинает Меркурий. Так вот Уран это уже следующая семерка, новая октава, новое сознание. Как вы помните, Меркурий – планета коммуникаций, слова, передачи информации, а Уран — это тоже про информацию, но уже высшего порядка. И здесь все очень логично…



Открыл Уран астроном Уильям Гершель в 1781 году. Это открытие совпадает с индустриальной революцией в Европе, а главное с поворотными событиями в изучении электричества! Уран – это электричество. Без него невозможна та коммуникация, которую мы имеем сейчас. За два века наша цивилизация изменилась до неузнаваемости именно в контексте получения - передачи информации и способами контакта. И это уже не меркурианская система, где люди ждут месяц письма и столько же добираются до пункта назначения. Все стало очень быстро, почти мгновенно. Вот это и есть квинтэссенция Урана – молниеносность, изменение, новаторство, революция, небо! В эру Урана мы вступили совсем недавно и будем жить в ней еще больше двух с половиной тысяч лет.



Как вы уже поняли, эра Урана – эра Водолея, потому что Уран управляет этим знаком. То, что произошло с нами за последние два года – типичное проявление этой планеты. Мы стали жить совершенно в другом мире, где все больше встреч в виртуальном пространстве, где мы вместе в сети и при этом разобщены пространством. Еще совсем недавно вечеринки в Зуме и танцы по скайпу казались бредом, а теперь это наша реальность. Может быть я кого-то расстрою, но виртуализация будет только набирать обороты. Мы сможем иметь все, только дотронувшись до кнопки, да и постепенно сама кнопка уже будет нашей частью.



Ближайшие 6 лет Уран будет «гулять» по знаку Тельца, а это значит, что грядут серьезные перемены в распределении ресурсов по всей планете. Будет новый подход к их использованию, финансовая система тоже начнет меняться, людям придется подстраиваться под новые предлагаемые обстоятельства жизни и совершенно новыми способами зарабатывать деньги, все больше используя виртуальный источник. Телец ужасно не любит перемены, для него уранизм чужероден, именно поэтому грядущие перемены всем нам дадутся непросто. Мы привыкли к старому укладу, а Уран как раз искореняет старые привычки и дает новые.



Самым ценным ресурсом станет именно информация. Тот будет востребован, кто сможет стать хозяином информационного потока и талантливо им распорядиться. В эру Водолея мы все станем немного Водолеями. А каков этот знак? Дружественный эгоист, гуманист и экспериментатор. А еще немного чудак и шут, любопытно что Уран его покровитель, обладает очень странной, перевернутой орбитой, словно упавшей с ног на голову… Вот таковы и дети Водолея: немного чудачества и абсолютная непохожесть не на кого другого, индивидуальность.



Индивидуальность будет очень ценится, а еще свобода в проявлении своих устремлений, в праве на счастье в любом моменте жизни. Возраст и гендер Водолею не важен, важна целостность натуры и любовь к переменам. Хотя Уран и влияет на целое поколение, а сейчас заправляет целой эрой, очень важно знать, где в вашем личном гороскопе (натальной карте) он находится. Потому что в нашу изменчивую эпоху неплохо бы знать, откуда ждать перемен. Здесь может помочь поход за индивидуальной консультацией к астрологу, который подскажет, как лично на вас влияет эта непредсказуемая планета и как с ней подружиться. А я в следующей статье расскажу, почему именно время рождения каждого человека так необходимо для понимания своего звездного пути и как это связано с планетой информации Ураном.

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