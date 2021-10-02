Владелец квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили, задержан в Грузии

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2 октября 2021, 11:48 Источник: РИА Новости

наручники, фото: pixels.com

В Грузии задержали владельца квартиры, в которой скрывался бывший президент страны Михаил Саакашвили. Об этом сообщили в субботу, 2 октября, а пресс-службе госбезопасности.

«МВД Грузии ведет расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии ... В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство»,- пояснили в ведомстве.

Местному жителю предъявляется обвинение по статье УК Грузии «Укрывательство преступления», ему грозит наказание в виде штрафа или домашнего ареста на срок до 2 лет, либо лишения свободы до 2 лет.

Ранее сообщалось, что Саакашвили задержали в пятницу в Грузии. Он помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави. Политик заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Экс-президент сам объявил о своем возвращении на родину спустя восемь лет. В МВД Грузии не сразу подтвердили нахождение политика на территории страны. Сейчас он не намерен обсуждать, как пересек государственную границу, а также объявил голодовку.

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