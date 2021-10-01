На таможне в Брянской области сообщили об очереди из грузовиков на российско-украинской границе

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1 октября 2021, 19:30

фото: pixabay.com

В Брянской области в пятницу очереди из грузовых автомобилей образовались на российско-украинской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи. Пресс-служба Брянской таможни сообщила, что очереди скопились из-за резкого снижения пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Брянская таможня уточнила, что сегодня на российско-украинском участке границы в пункте пропуска МАПП Новые Юрковичи фиксируется увеличение очереди до 76 грузовых транспортных средств на выезд из Российской Федерации.

Брянская таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.

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