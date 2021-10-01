На таможне в Брянской области сообщили об очереди из грузовиков на российско-украинской границе
1 октября 2021, 19:30
В Брянской области в пятницу очереди из грузовых автомобилей образовались на российско-украинской границе в пункте пропуска Новые Юрковичи. Пресс-служба Брянской таможни сообщила, что очереди скопились из-за резкого снижения пропускной способности украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Брянская таможня уточнила, что сегодня на российско-украинском участке границы в пункте пропуска МАПП Новые Юрковичи фиксируется увеличение очереди до 76 грузовых транспортных средств на выезд из Российской Федерации.
Брянская таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования через российско-украинский участок границы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.