В Свердловской области введена обязательная вакцинация для работников торговли и образования

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1 октября 2021, 19:00 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в пятницу подписал постановление о проведении обязательной вакцинации в отношении отдельных категорий граждан.

Согласно постановлению, с 5 октября должны быть привиты жители региона, оказывающие услуги населению в сфере образования и обслуживания.

Привиться от коронавирусной инфекции нового типа будут обязаны работники торговли, сотрудники финансовых организаций, общественного питания, такси, почты, гостиниц, салонов красоты и парикмахерских, химчисток. Люди работающие в театрах, концертных залах, на спортивных объектах.

Обязательная вакцинация в регионе вводится для муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Согласно постановлению Козловских, с 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря – вторым компонентом. Если работник откажется привиться без уважительной причины, работодателю придется перевести такого сотрудника на дистанционную работу.

В Свердловской области в последние дни наблюдается суточный прирост заражений ковидом.

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