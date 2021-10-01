Доктор Мясников назвал две опасности для поджелудочной железы

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1 октября 2021, 16:29

фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников назвал две опасных привычки для поджелудочной железы. Работу этого важнейшего органа нарушают курение и злоупотребление алкоголем. Главный врач одной из московских больниц и ведущий популярных программ о здоровье на телевидении Александр Мясников рассказал телезрителям, что к острому панкреатиту может привести пьянство.

Как объяснил доктор Мясников, при омертвении части поджелудочной железы отказывают все органы. По словам врача, пациенты уходят из жизни от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, изношено сердце, повреждены легкие.

Стакан водки пять раз в неделю может угробить поджелудочной железу, привести к хроническому панкреатиту. Разрушает поджелудочную железу и курение. Доктор Мясников предупреждает, кто выпивает регулярно и курит, у того чаще возникает острый панкреатит.

В перечень причин, разрушающих поджелудочную железу, теледоктор включил желчнокаменную болезнь, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.

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