Жители Роговской выразили недоверие властям из-за строительства полигона ТКО

Аргументы Недели → Общество

1 октября 2021, 15:55 Елена Скобина

В Тимашевском районе Кубани до предела накалилась обстановка в связи с вопросом о строительстве полигона ТКО в окрестностях станицы Роговской и хутора Некрасово, в котором расположено подворье Свято-Духова мужского монастыря и часовня над местом упокоения почитаемого старца – схиархимандрита Георгия. Районные чиновники не стесняются в выборе средств в попытке придать строительству полигона хоть какое-то подобие законности, не считаясь ни с мнением станичников, ни с выводами экспертов-экологов, ни с чувствами православных верующих.

Местные жители выступают против строительства, подписывая обращения во всевозможные инстанции с требованием не допустить осквернения святыни соседством с мусорной свалкой и предотвратить экологическую катастрофу, которой искомый полигон угрожает всей округе. Но местные власти людей демонстративно не слышат.

С откровенным пренебрежением со стороны чиновников местной администрации станичники столкнулись в ходе общественных слушаний 24 сентября. Итогом стал настоящий взрыв народного возмущения. Три сотни роговчан потребовали признать слушания незаконными и покинули актовый зал станичного Дома культуры, скандируя: «Позор властям!»

Надежда умирает последней

Общественных слушаний по принятию изменений в генплан Роговского сельского поселения, намеченных на 24 сентября 2021 года, жители станицы и соседних хуторов ждали с надеждой на прояснение ситуации со строительством полигона. Во всяком случае, именно это было обещано станичникам на сходе граждан, состоявшемся в Роговской тремя неделями ранее.

В тот день 3 сентября на сходе граждан, помимо чиновников районной администрации и специалистов-экологов, присутствовали представители краевых властей. Заметим в скобках, что большую часть времени члены президиума живописали станичникам все «прелести» появления в районе «современного мусороперерабатывающего комплекса» всего в километре от хутора Некрасово и в восьми километрах от Роговской. Дескать, это и новые рабочие места для местных жителей, и решение проблемы с мусором, который, по словам гендиректора мусороуборочной компании и потенциального инвестора строительства полигона Валерия Облогина, роговчане «генерируют каждый день». Не забыли радетели полигона упомянуть и об «экологической безопасности» объекта, которая, по мнению экспертов-экологов, возникла на пустом месте, без подтверждения соответствующими изысканиями и экспертизами. Кстати, необходимыми по закону.

То, что размещение полигона на выбранном властями участке возле хутора Некрасово грозит всей округе экологической катастрофой, подтвердил координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха.

Он пояснил, что грязные стоки с полигона неизбежно попадут в протекающую по границам участка балку Высоцкого и в реку Кирпили, а также в колодцы хуторян, сделав воду в них непригодной для питья. Кроме того, ядовитые испарения со свалки восточный ветер, согласно розе ветров, преобладающий здесь в течение года, понесет прямиком на станицу Роговскую. Какими «прелестями» это грозит роговчанам, говорить излишне. В связи с этим Андрей Рудомаха предложил два альтернативных участка для размещения полигона, согласно предварительной экспертизе, подходящих для размещения мусорного объекта. Оба участка расположены на территории Брюховецкого района.

Люди не позволили чиновникам обойти стороной самый главный фактор, делающий выбранный участок непригодным для строительства полигона – близость к усыпальнице святого старца Георгия (Саввы).

В результате представители краевых властей обещали роговчанам рассмотреть вопрос с выбором альтернативного участка для свалки в ближайшее время. Предполагалось, что на публичные слушания 24 сентября местные власти прибудут уже с результатами изысканий по альтернативным участкам. Однако на деле все вышло с точностью до наоборот.

Обещанного три года ждут

24 сентября в большом актовом зале Дома культуры станицы Роговской собралось более трехсот местных жителей. Люди пришли сказать свое твердое «НЕТ» свалке в хуторе Некрасова. Однако на деле вынуждены были стать свидетелями фарса, как по нотам, разыгранного чиновниками.

Нестыковки начались задолго до начала слушаний. Людям объявили, что в слушаниях могут принять участие только жители Роговской, что должно быть подтверждено пропиской в паспорте. Также противникам полигона сообщили о необходимости регистрироваться, что создало огромную очередь перед входом в зал. При этом дожидаться окончания регистрации граждан чиновники местного пошиба (а в этот раз на слушаниях были только они) не стали, начав слушания без доброй половины желающих на них присутствовать. Но это, как говорится, были еще только цветочки. В качестве «ягодок» людям предложили принять различные мелкие нововведения в Генплан станицы. Например, рассмотреть перспективы расширения кладбища или вопросы, связанные с размещением зеленых зон.

О том, что в новый проект администрацией Тимашевского района во главе с Андреем Палий был незаконно внесен участок для размещения гигантской мусорной свалки, инициаторы «слушаний» демонстративно не вспоминали.

– Все это – подлог и обман! – охарактеризовали станичники происходившее в зале.

Станичникам все же удалось высказаться против строительства полигона. От имени земляков выступили шесть представителей роговчан, которые раскрыли сомнительные схемы, используемые администрацией района для «проталкивания» решения о строительстве полигона рядом с хутором Некрасово.

О том, что участок под полигон появился в Генплане станицы, будто кролик из шляпы фокусника, напомнила людям Татьяна Балашова, в 2013 году занимавшая должность председателя Совета Роговского сельского поселения. Житель Роговской Петр Меркулов уточнил, что место для строительства объекта размещения отходов было выбрано методом «тыка», без положенных по закону специальных исследований – геологических, гидрологических и других. Более того, весь процесс выбора места под полигон проходил максимально скрытно, без общественных слушаний по этому архиважному для всех роговчан вопросу, на что обратила внимание собравшихся член станичного Общественного совета Эльвина Гарькавая.

Бурю возмущения вызвала у станичников позиция местных властей, планирующих поместить зловонную свалку в непосредственной близости к монастырскому подворью и усыпальнице схиархимандрита Георгия – святому для верующих месту, в которое в поисках благодати стекаются тысячи паломников со всей России и даже из зарубежных стран. Вспомнили люди и о том, как совсем недавно, в День памяти батюшки Георгия, приезжал к часовне над местом его упокоения и районный глава Андрей Палий. Приезжал, чтобы, как и другие паломники, обрести благодать, прикоснуться к святости. Парадоксально, но, выходит, все это время чиновник не оставлял попыток построить рядом с усыпальницей мусорный Эверест?

Впрочем, ничего внятного в ответ на заявление станичников комиссия по публичным слушаниям произнести так и не смогла. Звучала лишь одна пренебрежительная фраза, оскорбившая роговчан: «Вопрос полигона мы сегодня не рассматриваем»…

– А как же данное нам обещание решить вопрос с переносом полигона в другое место, откуда он не будет грозить экологическим бедствием всей округе и осквернять православную святынь? – недоумевали люди. Так и не получив ответа, три сотни роговчан поднялись со своих мест и, потребовав объявить слушания незаконными, с презрением покинули зал.

А Васька слушает, да ест

Спонтанное волеизъявление жителей Роговской могло бы шокировать представителей власти. Однако этого не произошло. Проигнорировав выступление станичников и их вотум недоверия, местные чиновники подождали, пока все они покинут помещение. А когда в зале остались человек десять, глава района объявил … о продолжении мероприятия.

Дальше все пошло, как в захудалом театрике со старательной, но лишенной таланта труппой и не в меру самоуверенным режиссером. Чтобы «правильно» закончить слушания и признать их результаты легитимными, слово дали нескольким присутствующим в зале гражданам. Они по очереди задавали чиновникам «нужные» вопросы, явно приготовленные заранее. Например, интересовались, возможно ли расширение границ станичного погоста, или просили комиссию разъяснить, что входит в понятие «природоохранная зона» и есть ли таковые на территории района. Гугл в помощь, как говорится.

Очевидно, что местные чиновники неспроста принялись делать хорошую мину при скверной игре. Также нетрудно догадаться, с какой целью общественные слушания были превращены в фарс, а волеизъявления жителей станицы не было принято во внимание.

– Это изощренный обман, чудовищная провокация, затеянная с целью за нашей спиной и якобы от нашего имени дать согласие на строительство мусорного полигона рядом со святыней – местом, где упокоился с миром схиархимандрит Георгий! Что же это такое, если не намеренное разорение духовного центра Кубани, уничтожение богатой пашни, садов и виноградников, чистой воды и воздуха? – задаются вопросом станичники.

По мнению людей, иначе как преступлением против родной земли и ее святынь действия чиновников не назовешь.

Не ведают, что творят

Еще при жизни батюшка Георгий принес исцеление телесное и духовное тысячам страждущих. Помогать людям он продолжает и после смерти. Ирина Семенова приехала в Роговскую из Новороссийска. Помощник армейского священника и десантная бабушка, как она сама себя называет, Ирина Константиновна принимает записки с просьбами о помощи от новороссийцев, которые по какой-то причине сами не могут приехать в хутор Некрасово. Просьбы людей десантная бабушка привозит на могилу схиархимандрита Георгия.

– Батюшка всегда помогает, он святой, – говорит бабушка Ирина.

Она также ведет журнал исцелений страждущих, которые батюшка Георгий совершил после отхода ко Господу. В списке – сотни имен тех, кто просил и получил помощь…

– Мои подопечные – десантники все как один станут на защиту святыни, – заявляет Ирина Константиновна.

Достучаться до чиновников, которые не ведают, что творят, вместе с новороссийскими десантниками пытается вся Россия. Под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить сооружение мусорной свалки рядом с усыпальницей святого старца и монастырским подворьем поставили свои подписи больше десяти тысяч россиян. Еще три тысячи подписей добавили к ним жители станицы Роговской. Копии петиции с подписями станичники передали как районным, так и краевым властям.

– Как же после этого они могут считать, что мы можем согласиться со строительством свалки в святом месте! – возмущаются люди.

Однако события, имевшие место на общественных слушаниях в станице Роговской 24 сентября, наглядно показывают, что мнение людей чиновников местного пошиба вообще не интересует. Ситуация в станице накалилась до предела…

Редакция обещает читателям следить за развитием событий.

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