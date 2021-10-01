Бизнесвумен Татьяна Бакальчук родила двойняшек, у богатейшей россиянки стало семеро детей

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1 октября 2021, 15:26

фото: pixabay.com

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек. 45-летняя основательница Wildberries, бизнесвумен теперь стала мамой семерых детей. О пополнении в семье Татьяна Бакальчук рассказала Forbes в кулуарах Forbes Woman Day 29 сентября.

Женщина-бизнесмен вошла в число самых многодетных российских миллиардеров. В конце февраля 2020 года Татьяна Бакальчук впервые была названа богатейшей женщиной России.

В рейтинг богатейших людей мира—2021 Татьяну Бакальчук включили с $13 млрд.

Дети Татьяны и ее супруга Владислава Бакальчук могли войти в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в 2021 году, но не дотянули до порога вхождения. В этом году показатель составил $3,1 млрд.

Сейчас самый многодетный владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, банкир - отец 23 детей. Отец 10 детей - депутат Андрей Скоч. По семеро детей у Романа Абрамовича, президента «Норникеля» Владимира Потанина и совладельца «Северстали» Алексея Мордашова.

View this post on Instagram Публикация от Татьяна Владимировна Бакальчук (@tatyana_bakalchuk)

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