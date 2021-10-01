Южноуральцам рассказали, как воспользоваться «гаражной амнистии»
1 октября 2021, 14:44 Татьяна Михайлова
Новый закон вступил в силу месяц назад.
О том, какие документы нужно предоставить, чтобы получить права на гараж, в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» разъяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Юрченко.
Оформить право на гараж можно, если он является капитальным, построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 29 декабря 2004 года, и не признан самовольной постройкой.
Закон о «гаражной амнистии» будет действовать до 1 сентября 2026 года. Однако представитель Росреестра рекомендует южноуральцам начать процедуру уже сейчас.
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