Министр обороны Латвии Пабрикс: В потоке мигрантов могут быть и террористы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 октября 2021, 14:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуация с нелегальными мигрантами, рвущихся в страны ЕС через Латвию, увы, оставляет желать лучшего. Этим вопросом обеспокоен министр обороны страны Артис Пабрикс. Почему?

Все потому, что в потоке нелегальных мигрантов могут быть и террористы.

По словам министра обороны Латвии, страна готова к долгосрочной защите границы при содействии Государственной пограничной охраны.

«Всех, кто обращается за убежищем в Латвию, разумеется, проверяют. Полностью исключить вероятность того, что такие элементы обойдут контроль, невозможно», - заявил г-н Пабрикс.

А как решить проблему с мигрантами?

По мнению министра обороны, нужны деньги!

«Главное, что поможет решить эту проблему – несколько сотен миллионов евро», -отметил г-н Пабрикс.

И деньги могли бы выделить ЕС и НАТО. А за большие финансы можно установить на границе технологии самого высокого уровня – камеры, датчики и т.д.

Видимо, тех миллиардов, которые Латвия тратит на вооружение, увы, не хватает уже…

Получается, что ситуация не имеет «выхода», а только «вход».

Комментарии для Балтийского бюро «Аргументы Недели» экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Ситуация с нелегальными мигрантами вызывает только сейчас беспокойство? Она должна была вызывать беспокойство с того момента, когда толпы стали переходить нашу границу. Я неоднократно высказывалась по данному поводу в СМИ и на заседаниях. Давайте разберемся! Многие мигранты скрывают свои личные данные и откуда они пришли. Разве в нашей стране нет специалистов-переводчиков, которые могли даже по акценту узнать кто и откуда? Есть! Мало, но есть. Почему этот вопрос практически не рассматривается? Давайте говорить откровенно, что деньги всегда нужны! В любой области. Сегодня страшная ситуация на границе. Позвольте, а г-жа Голубева о чем думает? О том, чтобы, например, «освободить от ответственности» художника, который открыто «проповедует» детскую порнографию! Если завтра нелегалы будут заглядывать в окна местных жителей или заходить на частные территории (случаи уже были), то мы знаем как их «встречать»? Мы, простые латвийцы? Есть «хороший» опыт в Германии: когда нелегалы избивали, насиловали людей, а потом были оправданы судом, не несли никакой ответственности. Какие рекомендации населению дает МВД, министерство обороны? Если ко мне зайдут, то я не знаю, что делать? Какое оружие я могу иметь дома? Конкретный номер телефона! Если человек в районе, то полиция может приехать тогда, когда спасать уже некого будет. А как вести себя, если нелегалы начнут провоцировать местных жителей при встрече? Кто это нам объяснил? У меня есть вопросы. И я их задала в официальном письме к министру обороны г-ну Пабриксу, и г-же Голубевой – главе МВД. Я попросила дать ответ до 12 октября. Поймите, нелегалы приходят сюда не просить, а они приходят сюда брать! И мы начинаем видеть это уже сейчас!»

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