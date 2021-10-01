На Южном Урале выберут лучшего блогера

Аргументы Недели → Общество 13+

1 октября 2021, 12:58 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В конкурсе могут участвовать профессионалы и новички. Заявки принимаются до 1 ноября на сайте intel-internet.ru.

Главное из условий — наличие странички в социальных сетях. Количество подписчиков и лайков не имеет значения, ведь претендентам на звание лучших блогеров предстоит выполнить задания.

Участники от 14 до 35 лет должны будут создать «Лучший ресурс для твоего дедушки» — пост, в котором будет содержаться полезная для старшего поколения информация. А тем, кому 55 лет и больше, требуется регулярно вести блог и рассказывать о событиях, которые происходят в их жизни.

«Изменять мир, создавать контент, делать публикации в социальных сетях, делиться своим опытом и впечатлениями можно в любом возрасте. Все это доступно многим при технической возможности, интернет сегодня доступен практически повсеместно», — уверен руководитель проекта Игорь Коновалов.

По словам организаторов конкурса, главная его задача — повысить социальную активность жителей региона и развить межпоколенческую коммуникацию.

В каждой номинации выберут по 9 победителей. Им будут вручены призы, также они получат возможность пройти обучение маркетингу в социальных сетях. Имена лучших объявят в конце ноября, во время итогового форума «Интел-Интернет — будущее межпоколенческой коммуникации».

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