Региональным бюджетникам поднимут заработную плату

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1 октября 2021, 12:53 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Пресс-служба правительства сообщает, что с сегодняшнего дня, 1 октября, оплата труда работников областных государственных учреждений увеличится на 5,2%. Речь идет о должностных окладах и ставках зарплаты. Отмечается, что прибавку получат свыше 58 тысяч жителей Южного Урала.

Фонд оплаты труда будет увеличен за счет областного бюджета. Главам территорий рекомендовано принять соответствующие решения по оплате труда работников муниципальных учреждений. В них трудятся более 126 тысяч южноуральцев.

На 5,2% также проиндексируют оклады педагогам, медикам, соцработникам, работникам учреждений культуры — то есть тем категориям работников, повышение заработной платы которым производится в соответствии с требованиями Указов Президента РФ. При этом повышение средней заработной платы работников будет произведено до уровня целевого показателя в зависимости от категории, как это делается ежегодно.

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