Аргументы Недели Общество 13+

Из 7 млн мигрантов в России урегулировали свой статус только 1 млн человек

, 11:58

Из 7 млн мигрантов в России урегулировали свой статус только 1 млн человек

1 октября в России закончился режим послаблений для гастарбайтеров, который действовал с начала пандемии. Теперь за нарушение закона они могут быть выдворены из страны. Однако центральный аппарат МВД рекомендовал подразделениям по работе с мигрантами реализовывать более мягкую политику.

Нарушителей сначала будут штрафовать. Если денежное наказание не позволит решить проблему, нелегалов депортируют на родину. Такие правила отчасти направлены на сохранение мест в центрах временного содержания, которые могут занять нарушители, задержанные в результате массовых проверок. В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ сообщили о нахождении в России порядка 7 миллионов иностранцев. Из них только 1 миллион человек урегулировали свой статус. Остальные считаются нелегалами. Ведомство намерено проводить регулярный мониторинг нелегалов, помещённых в центры содержания, чтобы исключить превышения лимита. Если учреждения будут переполняться на 85% и более, постояльцев направят по регионам.

Выдворению будут подвергаться в основном злостные нарушители. Ходатайствовать в получении необходимых документов для пребывания и работы иностранцев также смогут работодатели. Массовые проверочные кампании правоохранители планируют проводить с нового года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПВ

Общество

Вице-премьер РФ Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун

Вице-премьер РФ Голикова ответила на вопрос об объявлении локдауна

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в России не собираются вводить локдаун из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. 1 октября в стране зафиксировано наибольшее число заболевших с 19 июля.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью