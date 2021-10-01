Из 7 млн мигрантов в России урегулировали свой статус только 1 млн человек

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1 октября 2021, 11:58

1 октября в России закончился режим послаблений для гастарбайтеров, который действовал с начала пандемии. Теперь за нарушение закона они могут быть выдворены из страны. Однако центральный аппарат МВД рекомендовал подразделениям по работе с мигрантами реализовывать более мягкую политику.



Нарушителей сначала будут штрафовать. Если денежное наказание не позволит решить проблему, нелегалов депортируют на родину. Такие правила отчасти направлены на сохранение мест в центрах временного содержания, которые могут занять нарушители, задержанные в результате массовых проверок. В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ сообщили о нахождении в России порядка 7 миллионов иностранцев. Из них только 1 миллион человек урегулировали свой статус. Остальные считаются нелегалами. Ведомство намерено проводить регулярный мониторинг нелегалов, помещённых в центры содержания, чтобы исключить превышения лимита. Если учреждения будут переполняться на 85% и более, постояльцев направят по регионам.



Выдворению будут подвергаться в основном злостные нарушители. Ходатайствовать в получении необходимых документов для пребывания и работы иностранцев также смогут работодатели. Массовые проверочные кампании правоохранители планируют проводить с нового года.





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