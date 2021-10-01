Андрей Бочкарёв: На Юго-Восточной хорде началось строительство тоннеля под Павелецким направлением МЖД

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1 октября 2021, 11:46

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что началось строительство путепровода тоннельного типа на девятом участке Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД.



«В рамках строительства девятого участка ЮВХ начались работы по сооружению путепровода тоннельного типа под путями Павелецкого направления МЖД. Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и условно разделен на правый и левый тоннель»,- сказал Бочкарев.



Он отметил, что строительство будет вестись при постоянном движении поездов по Павелецкому направлению МЖД, по которому, в частности, ходят аэроэкспрессы в аэропорт Домодедово.



По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады) Юрия Кравцова, в настоящее время полностью выполнено освобождение строительной площадки.



«Завершены работы по устройству насыпей стартового и приемного котлованов, а также выносу сетей ОАО «РЖД» из зоны строительства путепровода тоннельного типа, выполняются работы по устройству шпунтового ограждения котлованов»,- уточнил Кравцов.



Ранее Бочкарев сообщал, что в Москве уже запущено движение по 65% участков системы хордовых магистралей.



«Общая длина системы скоростных магистралей, состоящей из Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, составит 362 км, что сопоставимо с длиной четырех ТТК. На сегодня уже запущено 205 км дорог, то есть 65% от всей длины»,- сказал он.



В пресс-службе напомнили, что строительство хордовой системы скоростных магистралей - ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Магистрали соединят периферийные районы города, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК. Эксперты признали хордовую систему на 20% эффективнее замкнутой кольцевой.









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