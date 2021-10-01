Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Новой Москве

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1 октября 2021, 11:35 Источник: sobyanin.ru

Фото: sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства в ТиНАО этого года.



«Сегодня речь пойдет о ТиНАО. С момента присоединения новых территорий мы благоустроили в «новой» Москве более 80 парков, скверов и знаковых объектов. Несколько крупных проектов было реализовано в этом году»,- написал мэр столицы в блоге на своем персональном сайте.



Он отметил, чтобы был выполнен первый этап комплексного благоустройства пос. Марьино в поселении Филимонковское. Были проложены удобные дорожки с различным покрытием - из деревянного настила, отсева и плитки; установлены лавочки и фонари.



«Отремонтировали пешеходный мост через Юрьев ручей. В зоне отдыха стало больше зелени за счет восстановленного травяного покрова, новых деревьев и кустарников - всего 1 тыс. 250 штук. У маленьких жителей Марьино теперь есть четыре новые детские площадки. Ребята постарше могут поиграть в футбол и позаниматься на тренажерах»,- сообщил Собянин.



Он добавил, что в 2022 году планируется провести второй этап комплексного благоустройства поселка, который охватит жилой комплекс «Спортивный квартал».



Помимо этого, в Щербинке создан новый сквер на ул. Спортивная, в котором было высажено более 900 деревьев и кустарников.



«Детям и молодежи пришлись по душе новые игровые площадки - там есть где порезвиться и чем заняться. Владельцы собак вместе со своими питомцами тоже осваивают новую площадку»,- рассказал мэр Москвы.



Собянин подчеркнул, что еще одна неухоженная территория была взята в работу в пос. Шишкин Лес, поселение Михайлово-Ярцевское.



«Этот пустырь находился рядом с жилой многоэтажкой, заселяемой по программе реновации. Новоселы получили комфортное пространство с сотнями новых деревьев, скамейками и полянками для барбекю. К услугам любителей активного отдыха - спортивные зоны, включая велодорожку, памп-трек, площадку для паркура»,- отметил он.



Также в Троицке началось благоустройство зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой «Троицкое».



«Проект большой, будем его реализовывать в два этапа. В этом году отремонтировали дорожки и переходы с лестницами. Сделали удобные спуски к реке, а на берегу обустроили комфортную прогулочную зону. Молодежь может покататься на скейте и на катальной горке»,- написал мэр столицы.



По его словам, также в два этапа строится детский парк развлечений «Тридевятое царство» на ул. Школьная в поселении Роговское.



«Это будет новая точка притяжения для всей семьи. Помимо аттракционов здесь появятся спортивная и прогулочная зоны, места тихого отдыха с беседками. Ландшафтные композиции украсят сказочные деревянные скульптуры»,- добавил Собянин.



Он подчеркнул, что в нынешнем сезоне выполняется подготовительная работа для размещения парковых зон: прокладываются дорожки и мостики, устанавливаются опоры освещения, высаживаются деревья и кустарники.



Мэр столицы добавил, что по уровню благоустройства ТиНАО стремительно догоняет историческую территорию города.



«В этом и состоит цель программы «Мой район» - обеспечить качественную среду для каждого жителя Москвы»,- подчеркнул Сергей Собянин.

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