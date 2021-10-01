В Челябинске расскажут о роли учителя в истории России

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1 октября 2021, 11:11 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Челябинский мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» приглашает южноуральцев на тематическую выставку. Она будет открыта с 5 по 10 октября по адресу ул. Труда, 183.

Федеральный выставочный проект расскажет об учителях и важности их труда с помощью современных технологий. Будут задействованы интерактивные книги, анимированные картины и фотографии, фрагменты советских кинофильмов, а также витрины с историческими атефактами.

«Быть учителем — значит быть сопричастным к людям и развитию своей страны, — подчеркивают организаторы. — Именно поэтому увидеть такую выставку, как «Роль учителя в истории России», важно абсолютно каждому из нас, чтобы раскрыть для себя удивительное значение этой профессии в ее исторической ретроспективе».

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