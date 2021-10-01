Сколько денег регион направит на поддержку народных инициатив в 2020 году

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1 октября 2021, 10:45 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области активнее предлагать свои идеи.

Сегодня глава региона в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что в 2022 году на поддержку инициатив южноуральцев будет направлено 1,5 миллиарда рублей.

Алексей Текслер добавил, что во время своих рабочих поездок по региону видит результаты реализации проектов, которые были предложены жителями. «Где-то обустроили новые спортивные площадки, где-то заменили окна в школе, отремонтировали водовод. Или купили новый автобус, починили кровлю, благоустроили сквер. Возможности большие, у территорий есть свобода выбора», — отметил губернатор.

Он призвал жителей Челябинской области предлагать новые идеи. Готовиться к участию в конкурсе на инициативное бюджетирование нужно заранее: разработать проект, заручиться поддержкой соседей и местных властей.

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