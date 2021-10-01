«Если человек в состоянии посмеяться над собой, это говорит о его внутренней свободе»: Чулпан Хаматовой исполняется 46 лет

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1 октября 2021, 09:47 Наталья Полянская

Фото: pinterest.com

Сегодня Российской актрисе театра и кино и общественному деятелю Чулпан Хаматовой исполняется 46 лет. Эта женщина является ведущей актрисой московского театра «Современник» и одной из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь».



Хаматова Чулпан Наильевна родилась 1 октября 1975 года в Казани. Ее родители были инженерами. Актриса является татаркой по национальности. Когда девочке было 14 лет, она приняла православие. В детстве она занималась фигурным катанием, училась в математической школе. После школы она поступила в Казанский государственный финансовый экономический университет. Но вскоре забрала оттуда документы и поступила в театральное училище. После чего она переехала в Москву и поступила в ГИТИС.



Чулпан выступала на сценах нескольких московских театров. В 1988 году её пригласили в труппу московского театра Современник. Она играла в таких спектаклях как «Три сестры», «Гроза» и «Голая пионерка». Хаматова работает не только в России, но и в Европе. Также она сыграла во многих фильмах, таких как: «Дети Арбата», «Бумажный солдат», «Гибель империи».



Больше всего Чулпан Хаматова известна не только, как актриса, но и как общественный деятель. В 2006 году Чулпан стала соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь». Она занимается благотворительностью и посещает московские онкоцентры.



Также она является почётной народной артисткой России.



Актриса была замужем три раза. Но второй ее брак является незарегистрированным. Первым её мужем был актёр Иван Волков. В этом браке у пары родилось две дочери. Вторым её избранником был артист балета Алексей Дубинин. Третьим её мужем стал режиссёр Александр Шейн. В браке с Александром у актрисы родилась дочь Ия.







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