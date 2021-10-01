В выходные в Челябинск доставят мощи святых Луки Крымского, Киприана и Иустины

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1 октября 2021, 09:14 Анна Семенова

Киприану и Иустине можно помолиться за душевное здоровье.

Ковчег и святые иконы пробудут в городе до 9 октября.

В воскресенье, 3 октября, в Челябинске встретят святыни. По благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в Свято-Симеоновский кафедральный собор доставят икону священномученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей, а также ковчег с частицами мощей святителя Луки Крымского.

В 15:00 перед святынями совершат молебен. Иконы и ковчег пробудут в челябинском храме чуть меньше недели, до 9 октября. Молебен буду совершать ежедневно после Божественной литургии. Адрес собора: Кыштымская, 32.

СПРАВКА

Христиане обращаются к Луке Крымскому за помощью в исцелении от душевных и телесных недугов, от алкоголизма, наркомании, рака. Святого просят помочь в успешном прохождении операции, молятся о благополучных родах.

Киприану и Иустине принято молиться от сглаза, порчи, когда человек попал под власть бесов.

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