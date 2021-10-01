Метеоролог Вильфанд предупредил о температуре выше нормы в Северо-Западном федеральном округе

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1 октября 2021, 09:41 Источник: РИА Новости

парк, фото: pixels.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в октябре россиян ожидает температура выше нормы на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири.

Вильфанд уточнил, что показатели около нормы преобладают на большей части России, температуры ниже нормы нет нигде, а выше нормы – в Санкт-Петербурге, Карелии, Архангельской области и Коми. По его словам, теплая погода придет на северную половину Урала (севернее Перми) и северную половину Сибирского федерального округа.

Метеоролог добавил, что дефицит осадков прогнозируется на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, северной половине Якутии. При этом синоптик предупредил, что избыток осадков ожидается на севере Дальнего Востока и на Таймыре.

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