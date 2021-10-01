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С 1 октября некоторым гражданам России повысят заработную плату

, 09:09 ,

С 1 октября некоторым гражданам России повысят заработную плату
Фото: pixabay.com

На 3,7 процента будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных.

Военные пенсии с октября тоже вырастут.

Изменения коснутся также выплат на детей и пенсионеров.

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