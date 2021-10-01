Состояние и перспективы детской онкологии Приморья обсудили во Владивостоке

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1 октября 2021, 08:45

Приморский краевой детский онкогематологический центр в эти дни отмечает своё 30-летие. Столь знаменательную дату в истории лечебного учреждения отметили масштабно, но по-рабочему, организовав проведение межрегиональной научно-практической конференции «Детская онкология, гематология в Приморском крае. Прошлое, настоящее, будущее». Её участниками наряду с местными специалистами стали врачи и светила медицинской науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, других городов России и ближнего зарубежья.

Такое широкое представительство ведущих специалистов в области детской онкологии, приехавших во Владивосток, руководитель краевого детского онкогематологического центра врач онкогематолог высшей категории, главный внештатный детский онколог-гематолог Приморского края кандидат медицинских наук Людмила Михайловна Минкина объясняет просто: «Мы долгие годы успешно взаимодействуем с ведущими научно-исследовательскими институтами Москвы и Санкт-Петербурга».

Её поддерживает коллега из Минска доктор медицинских наук профессор О́льга Вита́льевна Але́йникова, основоположник детской онкологии и гематологии в Республике Беларусь, директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии.

«С детским онкогематологическим центром во Владивостоке и его руководителем Людмилой Михайловной нас связывают долгие партнёрские отношения. Вот уже тридцать лет, и даже больше, мы взаимодействуем по всем вопросам лечения онкобольных детей. И, кстати, именно в Приморье под руководством Людмилы Михайловны, между прочим, впервые ещё в Советском Союзе был открыт центр реабилитации для таких ребят», – отметила профессор Алейникова.

Л.М. Минкина призналась, что когда только начиналась история детского онкогематологического центра во Владивостоке, она с коллегами просто не представляла, насколько новое дело окажется сложным и тяжёлым. «Но у нас получилось», – заметила она.

Все свои 30 лет детский онкогематологический центр работает на базе Краевой детской клинической больницы №1. Её главный врач Инна Сергеевна Зеленкова подчёркивает, что онкогематологический центр – ведущее подразделение клиники.

«Наш центр с полным правом можно назвать первопроходцем в детской онкологической помощи на Дальнем Востоке. Врачи, медицинские сёстры и все сотрудники детского краевого онкогематологического центра имеют чуткие сердца и умелые руки, которыми подчас творят чудес хотя у них и нет волшебной палочки. Главный итог этих тридцати лет – десятки спасённых детских жизней. В нашем центре трудятся профессионалы высокого уровня, они активно внедряют всё самое современное и передовое в лечении и восстановлении детей с тяжёлым недугом, смело применяют новые медицинские технологии в соответствии с мировыми стандартами. Сотрудники центра успешно взаимодействуют с ведущими научно-исследовательскими институтами Москвы и Санкт-Петербурга. Всё это даёт отличные результаты – более семидесяти двух-семидесяти пяти процентов детей, пролеченных в Детском краевом онкогематологическом центре, вышли на длительную ремиссию», – подчёркивает главврач Первой краевой детской клинической больницы.

Ещё один из участников межрегиональной научно-практической конференции «Детская онкология, гематология в Приморском крае. Прошлое, настоящее, будущее» заместитель директора по научной и образовательной работе НИИ Детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина кандидат медицинских наук Кирилл Игоревич Киргизов заметил, что собравшиеся во Владивостоке врачи-детские онкологи – не совсем гости своих приморских коллег. Все они – единомышленники, приверженцы единой идеологии, а Приморский краевой детский онкогематологический центр – один из ведущих в стране, в том числе и в научном плане.

Его поддержала О.В. Але́йникова, подчеркнувшая, что Л.М. Минкиной удалось собрать сильную профессионально состоявшуюся команду штучных специалистов. Впрочем, по её словам, все детские врачи-онкологи – штучные специалисты.

«Не то что в России, нас даже в мире мало – всего чуть больше трёх с половиной тысяч человек. Низко кланяюсь в ноги Людмиле Михайловне и её коллегам, все эти три десятка лет ведущим беспрерывную борьбу за детские жизни. И судя по присутствию в коллективе молодёжи, их пример вдохновляет молодое поколение врачей», – отметила основоположник белорусской детской онкологии и гематологии.

А директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева доктор медицинских наук профессор Александр Исаакович Карачунский обратил внимание участников встречи на то обстоятельство, что в онкологии приходится действовать как на войне, когда всем участникам сражения за жизнь человека необходимо ставить перед собой цель выйти из битвы с победой.

Как ни странно это может показаться на первый взгляд, союзниками врачей и пациентов Краевого детского онкогематологического центра выступают педагоги госпитальной заботливой школы «УчимЗнаем», появившейся вслед за Москвой и ещё некоторыми городами три года назад и во Владивостоке. Руководитель этого образовательного проекта профессор Сергей Витальевич Шариков сам победил рак и убеждён, что образование помогает наполнять жизнь подопечных центра событиями.

«Получается, что образование — это ресурс жизни. Мы видим это на примерах наших детей. У нас были дети, которые учились в период борьбы с болезнью, но потом — так, к сожалению, складывалось — переходили в паллиатив. Большинство из них просили продолжать занятия до последнего дня. И их родители тоже. А ребёнок имеет право получать образование. Важно привязать маленького пациента к жизни, создать массу интересов и перспектив, накачать его не только лекарствами, но и оптимизмом, желанием бороться с болезнью. Чтобы жить. Для этого мы придумывают разные штуки, например, курсы пользователей Microsoft. Смертельно больные подростки получают не просто сертификат специалиста по офисному программному обеспечению, они получают профессию, перспективу на этом свете. Про перспективу света того и сами больные, и их родители знают слишком хорошо. Но и родители ведь нуждаются в помощи. Поэтому мы в проекте «УчимЗнаем» для родителей открыли новую возможность — пройти программу профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение длительно болеющих детей». После потери работы для многих из них— это новая перспектива, когда появляются смысл и цель», – рассказал руководитель образовательного проекта госпитальной школы.

С.В. Шариков подчеркнул, что тема госпитальной педагогики посредством коллегиального общения будет развиваться и шириться. Так, в Дальневосточном федеральном университете ведущие специалисты флагманской площадки госпитальной школы провели тренинги и интерактивные мастер-классы для дальневосточных коллег – педагогов и психологов, администраторов школ, студентов. Кроме того, в ДВФУ открыта профильная магистратура. «Вместе мы поможем каждому ребёнку, находящемуся на длительном лечении, получить полноценное и качественное образование», – уверен С.В. Шариков.

Руководитель краевого детского онкогематологического центра, главный внештатный детский онколог-гематолог Приморского края Людмила Михайловна Минкина полностью согласна с тем, что только совместными усилиями можно достичь успеха. Она особо подчеркнула приверженность единой философии и врачей-детских онкологов, и всех возглавлявших краевую детскую клиническую больницу главных врачей, и руководства Приморского края, постоянно уделявшего первостепенное внимание вопросам развития детской медицины. Кстати, сегодня идёт работа над проектом нового краевого детского онкогематологического центра и новой детской больницы.

Напомним, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетов реализуемой региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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