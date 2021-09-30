Россияне назвали альтернативу курорту богачей на Новый год
30 сентября 2021, 22:16 Анастасия Иванова
Главным другим альтернативным вариантом на новогодние каникулы на Мальдивы и в Доминикану назвали Красную Поляну в Сочи - согласно данным туроператоров, большинство россиян предпочитает встретить начало 2022 года на горнолыжном курорте Кубани.
Так, лидерами по раннему бронированию туров на Новый год стали курорты Сочи, опередив любимые направления среди богатых путешественников - Мальдивы и Доминикану. Эксперты отмечают, что туристы обычно заранее приобретают путевки на эти направления, так как ближе к праздничным датам наблюдается дефицит мест, что, в свою очередь, влияет на повышение цен.
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