Ещё один взрыв смартфона: в Индии владелец OnePlus чуть не погиб от собственной «зарядки»

Аргументы Недели → Общество 13+

30 сентября 2021, 21:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Технологический прогресс, затронувший весь земной шар, никуда не останавливается и постепенно движется вперёд. Не успели люди оглянуться, как целый мир заполнили смартфоны и всевозможные гаджеты. Однако некоторые проблемы так и остались нерешёнными. К примеру, взять хотя бы литий-ионные аккумуляторы, которые считаются безопасными, но при взрыве могут нанести урон, несовместимый с жизнью.

Если в России и европейских странах за техникой обычно тщательно следят, то на рынках Азии – дело совсем другое. В Китае очень часто проходили сведения о взрывающихся смартфонах, как во время зарядки, так и без неё. И речь здесь шла не только об устройствах Samsung, но и Apple IPhone. Совсем недавно «под удар» попали новые устройства, известные под именем OnePlus. Только взрываться там уже стали не аккумуляторы, а зарядные устройства.

OnePlus Nord 2 уже получил репутацию «взрывающейся техники». К концу месяца прошла информация, что на этот раз взрыв коснулся уже не батареи, а зарядного устройства, что здорово напугало владельца смартфона. Трагедия чуть было не случилась в Индии, в штате Керала. Там владелец смартфона по имени Джимми Хосе пытался подключить OnePlus Nord 2 к розетке. Вскоре устройство взорвалось с оглушительно громким звуком. Пострадала также и розетка в доме. Причём самое интересное, что смартфон остался работоспособным, чего не скажешь о его зарядке. Служба поддержки OnePlus особо не отреагировала, посоветовав хозяину телефона просто обратиться в сервисный центр. В центре же пришли к мнению, что взрыв произошёл в результате колебания напряжения. Компания выдала клиенту новое зарядное устройство. Тот факт, что человек мог в любой момент получить увечье, никого особо не тронул.





Казалось бы, это единичный случай, но на самом деле – всё совсем не так. К сожалению, безопасность при обладании современного смартфона никак не гарантируется. Ни у кого нет особой страховки на случай внезапно взрыва аккумулятора или зарядного устройства. И вина в этом не всегда лежит на бракованных приборах. Бывали случаи, когда взрывы происходили не только во время зарядки, но и без неё. Такие случаи могут быть опасны для человека и его здоровья. Можно потерять зрение, оглохнуть или даже вовсе погибнуть. Также взрывы могут быть смертельными для маленьких детей и домашних животных. Возможно, мировым лидерам пора поразмыслить о возможной замене литий-ионных аккумуляторов на что-то более безопасное и стабильное. Пора бы задуматься об этом на полном серьёзе.

Важно: Литий-ионные батареи, находящиеся в большинстве смартфонов и гаджетов, на самом деле подобны маленьким гранатам. Основная причина взрывов только одна – короткое замыкание между анодом и катодом. Замыкание рано или поздно происходит почти с каждым гаджетом, будь то IPad или же обычный смартфон Samsung. При достижении температуры в 80 градусов, начинается выделение взрывоопасных соединений. Телефоны и планшеты от этого серьёзно греются и становятся опасными для человека. Поэтому рекомендуется каждому, кто заметил неестественное нагревание устройства, немедленно обращаться в сервисный центр. Если нагревание не проходит, а до сервисного центра далеко добираться, то лучше на время изолировать телефон в комнате с отсутствием пожароопасных предметов или вовсе вызвать специальную службу. Бережёного, как говорится, Бог бережёт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости